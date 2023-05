Noel Gallagher diz que ‘Friends’ ajudou afundar a indústria da música

O ex-vocalista e guitarrista do Oasis, Noel Gallagher, criticou o seriado Friends, que para ele foi parcialmente responsável pela ascensão das cafeterias pelo mundo e, com isso, o declínio da indústria musical. O artista destacou, em entrevista ao Daily Star, que a série incentivou a compra de cafés, ao invés de ajudar financeiramente os artistas.

“Desde a ascensão da cafeteria, a cultura desapareceu. As pessoas ficam horrorizadas por terem que pagar pela música. Mas 20 dólares por dois cafés? Não tenho a capacidade cerebral para processar isso. Sinto que a resistência em pagar pela música veio depois que as pessoas se acostumaram com isso”, ressaltou o artista.

De acordo com Noel Gallagher, talvez seja porque acostumaram a gastar muito em commodities que parecem cultura. “Como o café, e então mudaram suas prioridades financeiras. Culpo Friends pela ascensão da cafeteria. Sentados com seus suéteres bebendo café superfaturado e falando bobagens”, completou o músico.