‘Noitada’: Pabllo Vittar anuncia data de lançamento de novo álbum e parceria com Spotify

Pabllo Vittar anunciou, nesta segunda-feira, 30, que seu quinto álbum de estúdio chega às plataformas digitais no dia 8 de fevereiro, a partir das 21h.

O disco Noitada conta com 11 faixas, incluindo as já disponíveis Ameianoite, com Gloria Groove, e Descontrolada, com MC Carol.

Leia também Pabllo Vittar e Liniker fazem parte de iniciativa global do Spotify para artistas LGBT+

O projeto conta ainda com duas parcerias com Anitta, intituladas Calma Amiga e Balinha de Coração. DJ Ramemes, O Kannalha, Tchelinho e DJ Tonias também estão entre as colaborações.

Anteriormente, Pabllo já havia declarado que o álbum é “provocativo e também ousado”. “Pude ser eu em todas minhas narrativas, com mais experiência e preservando a inocência de quem faz música pela primeira vez”, disse.

Para celebrar o lançamento, a cantora firmou uma parceria com o Spotify. Os usuários do mundo todo podem fazer o pré-save do disco na plataforma por meio de uma página exclusiva com as novidades do lançamento.

Chamada de Pre-release Page Experience, essa ferramenta está estreando no Brasil e foi utilizada somente para os lançamentos recentes de Taylor Swift, Florence + The Machine e Sam Smith.

“Estar ao lado do Spotify em mais uma ação, e num projeto tão especial e exclusivo como este é demais. Extremamente feliz e ansiosa para o lançamento do PV5, e poder mostrar um gostinho do que vem por aí por meio desta nova ferramenta vai ser muito massa”, disse Pabllo.

O Pre-release Page Experience só está disponível por meio do aplicativo mobile do Spotify. Clique aqui para acessar a página.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais