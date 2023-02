A banda NX Zero reacendeu nos fãs a esperança de uma reunião entre os integrantes. Isso porque nesta quarta-feira, 18, eles publicaram um vídeo misterioso.

No perfil do grupo nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo dos artistas juntos pela primeira vez desde o anúncio do hiato, em 2017.

Além disso, o site da banda soltou uma nova página para que os fãs recebam novidades. NX Zero é formada por Di Ferrero, Fi Ricardo, Dani Weksler, Gee Rocha e Caco Grandino.