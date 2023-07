O que é o #boatjumpingchallenge, desafio do TikTok suspeito de matar quatro pessoas

As autoridades do Alabama, nos Estados Unidos, alertaram para um desafio que tem viralizado no TikTok, chamado de #boatjumpingchallenge, que consiste em pular de barcos em movimento. O capitão Jim Dennis, do Childersburg Rescue Squad, disse à NBC News que quatro jovens morreram nos últimos seis meses reproduzindo a ação.

“Os quatro quebraram literalmente o pescoço e, você sabe, foi basicamente uma morte instantânea”, disse Dennis.

Os “caçadores de emoção”, como também são conhecidos, têm sido um problema para os socorristas nos últimos dois anos - e os acidentes se intensificaram no início deste ano.

Dennis explicou que o mar pode “parecer uma pista de pouso de concreto, mas é perigosa”, causando sérios acidentes.

“A alta velocidade do barco combinada com a água parada cria uma pista de pouso que parece concreto. Se uma pessoa pula de um barco em movimento, e não protege o pescoço e a cabeça, pode ficar permanentemente paralisado, se não sofrer uma morte instantânea”, alertou o representante à WBMA.

O perigo para a reprodução do desafio foi reforçada por Gail Kulp, diretora executiva da Sea Tow Foundation, em entrevista ao programa Today Show.

“Você pode acabar com ossos quebrados, pescoço quebrado, ou pode acabar colidindo com a hélice do seu próprio barco, ou outro barco pode passar por cima de você e isso causaria muitos danos e até a morte”, disse.

Em nota foi enviada à NBC News, o TikTok disse que adicionou avisos em alguns de seus vídeos que alertam que “participar dessa atividade pode resultar em ferimentos em você ou em outras pessoas”. Porém, destacou que “não é possível caracterizar ou relatar essa ação como um desafio do TikTok”, e acrescentou que a empresa “não pode comentar algo que não é uma tendência na plataforma”.