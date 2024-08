PA sobre BBB e Olimpíadas: ‘Sou grato ao Boninho por ter me escolhido e resolvido minha vida’

Antes do esclarecimento, Paulo André havia comentado, em uma entrevista, sobre o impacto do programa e declarou que que abriu mão dos treinos para participar do BBB.

“Influenciou muito (participar do BBB). Não vou ser hipócrita e dizer que não influenciou. Para ser atleta, tirando a lesão, para eu chegar aqui e conquistar uma medalha, algum ato tem que ser sacrificado. E eu optei por não sacrificar e está tudo bem, essa foi a minha escolha. Tive uma oportunidade e abracei e não me arrependo em nenhum segundo. Só que, assim, eu batalhei para estar aqui. Não foi pela visibilidade que alcancei, pela estrutura que consegui montar, em relação ao financeiro, não comprei nada. Conquistei isso aqui com o suor, tive menos tempo que os demais, mas é isso. Agora que essa onda está um pouco menor, tenho outra opção. Largar tudo e focar 300%, abdicar mesmo, ficar recluso 100% para estar 100%, ou não”, disse em entrevista à ESPN.