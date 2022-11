Paramore fará show extra em São Paulo após ter ingressos esgotados em meia hora

Publicidade

Depois de ter os ingressos esgotados para a primeira vinda a São Paulo após 9 anos, a banda Paramore fará um show extra na capital paulista.

A apresentação ocorrerá no dia 12 de março, no Centro Esportivo Tietê, e os ingressos começarão a ser vendidos a partir desta quinta-feira, 17, às 10h.

A banda Paramore fará um show extra em São Paulo em 2023. Foto: Mike Segar / REUTERS

O grupo anunciou o retorno à América do Sul no início de outubro. Além das duas datas em São Paulo, o Paramore também se apresentará no Rio de Janeiro.

A turnê chega após o retorno da banda de um hiato de cinco anos. Em setembro, os integrantes Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro lançaram a faixa This Is Why, que deve compor o próximo álbum da banda, previsto para fevereiro.

As entradas podem ser adquiridas no site da Tickets For Fun ou presencialmente na bilheteria do Teatro Renault. Os preços vão de R$ 200 (pista, meia-entrada) a R$ 780 (pista premium, inteira).

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais