Paxton Whitehead, ator conhecido por participações em séries como Friends, Back to Schoole e Mad About You, morreu aos 85 anos, na última sexta-feira, 16, em um hospital em Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada ao The Hollywood Reporter pelo filho do ator, Charles Whitehead, porém a causa da morte não foi divulgada.

Paxton Whitehead, ator de ‘Friends’, morre aos 85 anos Foto: Reprodução de vídeo/Starz

O britânico recebeu uma indicação ao Tony Awards, em 1981, na categoria Melhor Ator Coadjuvante em um Musical, por interpretar Pellinore na peça Camelot de Lerner & Loewe. Ele também esteve na Broadway outras 16 vezes, de 1962 a 2018, nas peças My Fair Lady, Lettice and Lovage , Noises Off e The Importance of Being Earnest.

No universo das séries, em 1987, ele estrelou como o mordomo Albert Dudley na série de comédia Marblehead Manor, que teve apenas uma temporada. Já sua estreia nos cinemas foi em 1989, em De Volta Às Aulas, com Robert Downey Jr., no qual interpretou o Dr. Philip Barbay.

De 1992 a 1999, ele também apareceu regularmente como Hal Conway, vizinho de Paul, papel de Paul Reiser, e Jamie, feito por Helen Hunt, em Mad About You, e como o chefe de Rachel, interpretada por Jennifer Aniston, na rede Bloomingdale’s, em Friends, em 1998.