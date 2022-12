Pedro Scooby revela que sua filha Aurora precisou fazer duas cirurgias após o nascimento

Pedro Scooby revelou que sua filha com Cintia Dicker, Aurora, precisou passar por duas cirurgias. A bebê nasceu nesta terça-feira, 27.

Horas após o nascimento, o surfista compartilhou alguns stories para falar sobre o estado de saúde da bebê. Sem dar mais detalhes, Pedro disse:

Pedro Scooby e Cintia Dicker se casaram em 2020, em Portugal. Foto: Instagram/@cintiadicker

“A Aurora passou por uma cirurgia quando nasceu, e hoje ela passou por outra. Está sendo um momento delicado na minha vida”.

“Por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é o momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo”, afirmou.

Scooby já é pai de Liz, Dom e Bem, fruto de seu casamento com Luana Piovani. Aurora é a primeira filha do surfista com a modelo.