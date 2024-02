Pocah revela que descobriu distúrbio do sono após participação no BBB 21: ‘Dormi no volante’

Pocah revelou que descobriu um distúrbio no sono, após o BBB 21, e, por isso, já dormiu ao voltante. A ex-sister foi diagnosticada com narcolepsia, uma condição neurológica crônica em que a pessoa sente uma sonolência excessiva.

Durante sua participação no programa, a cantora ficou conhecida por dormir bastante no confinamento. Então, em entrevista ao programa Piscina com Fê Paes Leme, do GNT, ela disse:

“Eu já tinha notado que eu tinha um sono excessivo, eu cheguei a dormir ao volante. É perigoso”. A artista não deu mais detalhes sobre o ocorrido, mas explicou o distúrbio.

Pocah no BBB 21 Foto: Reprodução/ Globoplay