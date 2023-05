Porta dos Fundos homenageia Palmirinha em esquete para o Dia das Mães; veja o vídeo

As homenagens a Palmirinha seguem mesmo dias depois da morte da apresentadora. Nesta quinta-feira, 11, o Porta dos Fundos publicou uma homenagem para a comunicadora.

Meses antes da morte da cozinheira, Rafael Portugal, João Pimenta, Estevam Nabote e Fábio De Luca gravaram a esquete Melhor Mãe do Mundo dedicado à Palmirinha. Então, em memória ao legado dela, o grupo compartilhou nas redes sociais a produção.

Na esquete, o personagem de Rafael Portugal resolve questionar seu colega de escritório, Marcos (João Pimenta): “Vim saber como está a melhor mãe do mundo”, se referindo a um post feito pelo personagem de João no Instagram.

Ele continua: “Deixa eu te falar uma coisa, Marcos, a minha mãe criou a mim e meus irmãos sozinha, tendo que pegar condução com duas hérnias de disco, para poder chegar você com uma postagem dessa fazendo minha mãe se entristecer”.

“Eu postei que a minha mãe é a melhor mãe do mundo para mim”, retruca Marcos. “Você não pode comparar porque você não tem outra. Se você posta: hoje é o dia do rim, meu rim esquerdo é o melhor do mundo pra mim, aí ok, agora com mãe não faz sentido. Imagina a Palmirinha em casa lendo isso”, insiste o personagem de Rafael.

Para encerrar a discussão e amolecer o coração de Marcos, ele resolve apresentar sua mãe, que aparece com bolo de aipim e um agasalho tricotado para o colega de seu filho.

No final do vídeo, uma vinheta especial produzida pelo grupo é exibida em um tributo à apresentadora. Veja:

Palmirinha morreu neste domingo, 7, em decorrência do agravamento de problemas renais crônicos. A informação foi compartilhada pela família em seu Instagram oficial.