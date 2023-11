Preta Gil passa por exames para realizar nova cirurgia e retirar bolsa de ileostomia: ‘Tudo certo’

A cantora Preta Gil foi às redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 22, para comentar sobre exames pré-operatórios que tem feito antes de passar por uma nova cirurgia. A artista falou pela primeira vez sobre o novo procedimento em outubro ao responder dúvidas sobre o uso da bolsa de ileostomia.

Segundo ela, a nova cirurgia será realizada para a retirada da bolsa e a reconstrução de seu trato intestinal. Por volta das 3h da manhã desta quarta, a cantora contou ter realizado uma ressonância magnética. “É, gente, exames pré-operatórios. Está dando tudo certo. Vamos nessa”, disse Preta, que ainda comentou que realizará mais exames na quinta, 23, pela manhã.

Preta Gil passa por exames para nova cirurgia. Foto: @pretagil via Instagram

A artista passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino em agosto. Ela ficou 28 dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na ocasião, a cantora também passou por um procedimento de 14 horas que exigiu uma histerectomia total abdominal.

A histerectomia consiste na remoção cirúrgica do útero. O Estadão conversou com especialistas na época para entender o motivo da intervenção. No dia 22 de agosto, Preta anunciou que estava “livre de células cancerígenas”.