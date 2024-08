Preta Gil mostra primeiro dia de quimioterapia e reflete sobre retomada de tratamento; veja

A cantora Preta Gil, de 50 anos, publicou registros do seu primeiro dia de quimioterapia após comunicar a retomada do tratamento contra o câncer na última quinta, 22. A artista filmou amigos e familiares que foram visitá-la no hospital neste sábado, 24.

“Tenho muita coisa para dividir com vocês, mas estou esperando o momento certo em que estarei mais fortalecida”, escreveu em um story no Instagram, se referindo aos seus seguidores. “Já agradeço a todas as mensagens de carinho, força e manifestações religiosas de todas as fés em prol da minha recuperação.”

Preta Gil mostra primeiro dia de quimioterapia após retomada de tratamento contra câncer. Foto: @pretagil via Instagram

Preta recebeu a visita da irmã, Bela Gil, no primeiro dia. No domingo, 25, ela mostrou que estava acompanhada de nomes como os atores Thardelly Lima e José Loreto. "Quando estamos no hospital, não tem aquele 'povo' que vem para nos animar? Hoje contratei os dois, Patati e Patatá", brincou sobre os artistas. Na quinta, Preta anunciou que precisaria retomar o tratamento contra o câncer colorretal por meio de um comunicado no Instagram. "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico", dizia a nota.

A cantora foi diagnosticada com a doença no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.