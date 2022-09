Príncipe George dá carteirada em briga na escola: ‘Melhor você tomar cuidado’

Com apenas 9 anos, o príncipe George já tem noção de que faz parte da realeza britânica e está na linha sucessão do trono. No entanto, seus pais, o príncipe William e a princesa de Gales, Kate Middleton, se esforçam para que o pequeno tenha uma infância tranquila, longe dos holofotes. Por isso, o garoto estuda em uma escola comum, onde não há tratamento diferenciado pelo status de sua família.

Apesar de fazer parte da realeza, o menino tem comportamentos comuns de crianças e, inclusive, com algumas malcriações. Como exposto pelo Mirror, o livro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown (A Nova Realeza: O Legado da Rainha Elizabeth e o Futuro da Coroa, em tradução livre), de Katie Nicholl, aponta que George deu uma carteirada nos colegas de turma durante uma confusão no colégio.

Leia também Charlotte chora no funeral da rainha Elizabeth II e sugere: Como falar sobre a morte com crianças?

Príncipe George é filho do príncipe William e da princesa de Gales, Kate Middleton Foto: Frank Augstein / EFE

Segundo a autora, George entende que um dia será rei e usou o argumento para vencer a situação. “[Ele] brigou com amigos na escola, superando seus colegas com a frase matadora: ‘Meu pai será rei, então é melhor você tomar cuidado’”, relatou Katie em sua obra.

Apesar do comportamento, a escritora reforça que, embora William e Kate estejam “criando seus filhos, principalmente o príncipe George, com uma consciência de quem eles são e do papel que herdarão”, o casal faz o possível para “não sobrecarregá-los com uma sensação de dever”.