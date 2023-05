Projota e Tâmara Contro divulgam ensaio fotográfico do 2º segundo filho; veja imagens

Projota e Tâmara Contro divulgaram, na última quarta-feira, 10, o primeiro ensaio fotográfico de Otto, segundo filho do ex-casal. As fotos foram publicadas no Instagram dos papais.

Nas imagens, o bebê de um mês aparece de olhos fechados e vestindo uma touca de lã azul. Em uma das fotos compartilhadas pelo rapper, ele também veste uma boina listrada.

“Primeiro ensaio do meu príncipe, Otto e seus detalhes que me encantam diariamente”, disse a mãe na legenda. Já Projota escreveu: “Papai babão passando na área pra exibir o filho lindo pelas lentes da [fotógrafa] Roberta Reis. Otto está demais ou não está?”.

O bebê nasceu no dia 3 de abril no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo. O nascimento aconteceu poucos dias após o anúncio de que Tâmara e Projota não são mais um casal.

Em 29 de março, por meio dos stories do Instagram, ela revelou que os dois estão separados. Eles estavam casados desde 2019 e, além de Otto, são pais de Marieva, de 3 anos.