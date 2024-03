Quarto de filha de Roberto Justus tem closet e mesa de maquiagem e divide opiniões; entenda

No último domingo, 10, a empresária Ana Paula Siebert compartilhou imagens do novo quarto de sua filha Vicky, de 3 anos. A menina, que é filha caçula de Roberto Justus, ganhou um cômodo intitulado “Magic Mushroom”, que conta com decoração temática, mesa de maquiagem e closet.

Ana Paula Siebert e Vicky Justus Foto: Reprodução/@anapaulasiebert via Instagram

PUBLICIDADE “Em cada projeto da Vicky realizo também muito dos meus sonhos de infância”, escreveu Ana Paula ao mostrar o quarto, desenhado pelo escritório Bá Cla Arquitetura. “E com esse mesmo carinho escolhi e sonhei com cada detalhe dos quartinhos dela”. No entanto, o luxuoso cômodo dividiu opiniões nas redes sociais. Para alguns internautas, a publicação não foi considerada de bom tom. “Eu não teria coragem de ostentar um exagero desse pra satisfazer uma única criança em meio a tantas notícias de crianças numa situação de extrema pobreza”, comentou uma seguidora.

Outros seguidores admiraram o quarto e defenderam Siebert. “Só engravide quando você puder proporcionar uma vida digna ao seu filho”, escreveu a socialite Day McCarthy. “Parem de invejar os outros”.