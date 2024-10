Quem é Brantley Gilbert, cantor que interrompeu show, ajudou mulher a dar à luz e voltou a cantar

O músico Brantley Gilbert com a mulher, Amber, após o nascimento do filho deles Foto: @Brantleygilbert via Instagram

Brantley Gilbert viveu um momento surpreendente na última sexta-feira, 11, quando durante sua apresentação em Tupelo, Mississippi, precisou interromper o show para ajudar no nascimento do seu filho, que estava acontecendo no ônibus de sua turnê. Após o parto, ele voltou ao palco e concluiu a performance.

Quem é Brantley Gilbert?

PUBLICIDADE Brantley é um cantor cantor, compositor e produtor musical americano. Seu estilo é o country rock. Atualmente com 39 anos, o artista começou a carreira em 2007, quando mudou de sua cidade natal, Jefferson, no estado da Georgia, para Nashville, no Tennessee. Começou compondo e se apresentando em bares da cidade até que lançou seu primeiro disco em 2009, A Modern Day Prodigal Son. Cristão ativo, inclusive nas suas músicas, o artista também faz questão de mostrar que é um conservador. Em 2015, ele fez uma tatuagem em apoio à Segunda Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante o porte de armas de cidadãos americanos.

Além disso, no ano passado, Gilbert quebrou uma lata de Bud Light no palco, durante um movimento de conservadores pelo boicote da marca, que tinha feito uma publicação no Instagram com a presença da ativista transgênero Dylan Mulvaney.

Além do recém-nascido que ele ajudou a colocar no mundo, Brantley é pai de outras duas crianças: Barret, de seis anos, e Braylen, de cinco anos. O show interrompido faz parte da turnê de seu sétimo álbum, Tattoos, lançado este ano.

Na legenda de uma postagem no Instagram feita após o nascimento, o cantor se derreteu: “A noite passada foi a mais louca da minha vida. Ver uma mulher tão incrível fazer algo tão extraordinário é algo que nunca vou esquecer. Agradeço à nossa equipe de estrada por nos apoiar, à Brittany Thornton por nos ajudar a trazer esse pequeno ao mundo, e a Tupelo, Mississippi, por todo o carinho e suporte. Acima de tudo, obrigado, Amber Gilbert, por me deixar te amar e me mostrar o quão incrivelmente forte uma mulher pode ser. Eu te amo”.