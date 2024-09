Quem é Deolane Bezerra: ‘Doutora’, ex de MC Kevin e ex-Fazenda; conheça influenciadora presa

A Influenciadora Deolane Bezerra, presa em operação policial em Pernambuco, na manhã de quarta-feira, 4 Foto: @dra.deolanebezerra via Instagram

Deolane Bezerra, de 36 anos, foi presa na manhã dessa quarta-feira, 4, em uma operação policial contra lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais em Recife, Pernambuco.

Advogada

Conhecida como “Doutora”, ela é advogada criminalista e atua com as irmãs Dayenne e Danielle no escritório Bezerra Advogados & Associados.

MC Kevin

Deolane ganhou fama durante seu relacionamento com MC Kevin, que morreu em 16 de maio de 2021, após cair do quinto andar de um prédio. Os dois eram casados.

Filhos de Deolane Bezerra

Deolane é pernambucana e mãe de três filhos: Gilliard, de 20 anos, Kayky, de 18, e Valentina Bezerra, de 8 anos. Gilliard foi adotado por ela em 2004, de maneira informal. O processo de adoção foi legalizado em 2022.

Fiuk

Recentemente, houve rumores de que ela estaria vivendo um romance com Fiuk. Os dois postaram algumas fotos juntos. Ela negou.

A Fazenda

Em 2022, a influenciadora também participou da Fazenda, da Record TV. Ela deixou o reality após sua mãe ser internada na UTI.

Cosméticos e luxo

Como empresária, Deolane é dona de uma marca de cosméticos, a Deo Beauty, focada em fragrâncias e hidratantes.

Conhecida pela ostentação com marcas de luxo e viagens caras, ela viajou recentemente para Las Vegas, Hollywood, entre outras cidades dos Estados Unidos e mostrou fotos em suas redes sociais.