Quem é a cantora brasileira que vai casar com sobrinho-neto de John F. Kennedy

Giulia, antes Giulia Be, tem 25 anos e nasceu no Rio de Janeiro. A família por parte de mãe carrega o sobrenome Marinho, mas não tem relação direta com o dono da Globo, e sim com Maitê Proença (a atriz é mãe de Maria Marinho, irmã mais velha de Giulia por parte de mãe). Ao Estadão, ela também revelou ter um “parentesco distante” com o artista plástico Hélio Oiticica. “Descobri que um parente distante foi quem inventou o termo Tropicália. E isso me despertou, de alguma maneira, me conectou com algum lugar da minha ancestralidade”, disse, em 2022.

No Rock in Rio 2017, Giulia conheceu a banda Maroon 5 no backstage, onde cantou o hit She Will Be Loved. Os integrantes incentivaram Giulia a seguir na carreira de cantora, e ela decidiu abandonar a faculdade de Direito para ir atrás do sonho. Assinou com a Warner no ano seguinte e, em 2019, despontou nas rádios brasileiras com o hit veraneio Menina Solta.