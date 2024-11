Quem é KT Gomez, rapper envolvido no caso de áudio de Ana Paula Minerato

Da noite para o dia, o nome do rapper KT Gomez viralizou nas redes sociais e nos noticiários. Era com ele que Ana Paula Minerato conversava quando proferiu falas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Os dois foram namorados e começaram o relacionamento depois do último carnaval. Mas quem é KT Gomez?

KT Gomez nasceu em Guarulhos e hoje tem 36 anos. Começou a sua carreira musical aos 14, ao lado de Samuel Nascimento Foto: Reprodução / Instagram do cantor

PUBLICIDADE Seu nome civil é Erison Gomes da Silva Brito, nasceu em Guarulhos e hoje tem 36 anos. Antes de ser KT Gomez e se dedicar à música, era grafiteiro. Costuma contar que precisava de um nome curto para assinar suas obras. Um dia, passou um creme antiacne no rosto e o efeito foi o contrário. Ficou todo empolado, parecendo um Chokito. Daí surgiu o apelido. Primeiro Kito e depois KT. O z no fim do Gomes veio porque o músico queria latinizar o seu nome, dar um ar mexicano.

As inspirações para KT vêm do rap, do gospel e da MPB Foto: Reprodução / Spotify

Começou a sua carreira musical aos 14 anos, ao lado de Samuel Nascimento, o Samuka, que interpretou o personagem Broduey na novela Violetta, do Disney Channel. Depois disso, integrou alguns grupos de pagode e chegou a gravar uma música com o baiano Léo Santana.

Em 2020, conseguiu emplacar seu primeiro sucesso solo, com a música Tão easy, que alcançou a posição de número 40 na lista dos 50 Virais do Spotify Brasil. Hoje, tem 13.255 seguidores na plataforma e acumula quase 230 mil ouvintes mensais.

Publicidade

KT diz que suas inspirações vêm do rap, do gospel e da MPB. Em seu perfil no Spotify, diz que tem o “compromisso com a mensagem passada em cada música, letras profundas fazem parte da sua marca”.

Capa do single 'Ama o job', de KT Gomez Foto: Reprodução / Spotify

Seu último single é Ama o Job, em parceria com o DJ WS e Willy. A letra diz “Deu tempo pra ver / Quer me convencer / J.O.B, eu tentei amar você / Mas você ama o job, job, job”.