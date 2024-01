Quem é Lucas Leto, ator que curtiu show da Anitta em Salvador com Bella Campos?

A atriz Bella Campos postou uma foto com o ator Lucas Leto no domingo, 7, enquanto aproveitava um show da Anitta. Na publicação, é possível ver os dois dançando juntos. Mas quem é o artista?

Lucas Leto é natural de Salvador, na Bahia, e começou no teatro com 12 anos. Aos 25 anos, ele já ganhou destaque em novelas da Rede Globo como Pantanal e Bom Sucesso — Bella, inclusive, também atuou em Pantanal.

Veja álbum de fotos de Bella Campos abaixo:

No streaming, o artista foi o protagonista João Paulo na comédia romântica Um ano inesquecível: Outono, do Prime Video. Na Netflix, participou do filme Vizinhos.

O currículo de teatro de Lucas Leto é extenso, com mais de 15 espetáculos. Dentre eles, os musicais Dona Ivone Lara e Dom Quixote de Lugar Nenhum.

Nas redes sociais, Lucas pouco mais de 200 mil seguidores. Ele costuma ser mais discreto e só publicar alguns trabalhos que realiza e fotos de si mesmo.

Continua após a publicidade