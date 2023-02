RBD lança ‘S.H.E.A’, versão atualizada com a voz de Dulce Maria; ouça

Em ano de retorno da banda, o RBD decidiu atualizar o último trabalho do grupo: Siempre He Estado Aqui. Na noite de quinta-feira, 13, lançou nas principais plataformas de música uma nova versão da canção de 2022.

A novidade teve o título abreviado para S.H.E.A e ganhou a voz de Dulce Maria. Agora, a versão conta com todo o grupo, excluindo apenas Alfonso Herrera, que não está no projeto de retorno. Ouça a seguir.

Os fãs comemoraram a inclusão da intérprete de Roberta Pardo, destacando que a voz da cantora fazia falta. Logo, o lançamento se tornou um dos principais assuntos do Twitter na madrugada. Veja as reações.

S.H.E.A com a voz da @DulceMaria me matou hoje!! PERFEIÇÃO DEMAIS! — Penélope Teixeira (@PenelopeSavi6) February 24, 2023

S.H.E.A com Dulce Maria é absolutamente tudo que pedimos 🥹😍❤️ — Gean Marcos (@Gmaarcos89) February 24, 2023

Siempre He Estado Aqui com Dulce Maria ficou lindo 😭 confesso que eu não gostava de S.H.E.A.. Não gostava mesmo, mas agora tô amando, Dulce Maria era o que faltava mesmo ❤️ — iandeandrade (@iandeandrade_) February 24, 2023

Incrivel como a Dulce Maria faz bastante a diferença numa música né

Passo mal que a música melhora 100% com ela https://t.co/LiPSdyVV8u — Netto F. (@_littlepapi) February 24, 2023

Eu juro juradinho q meu olho encheu de lágrima quando ouvi a voz da @DulceMaria 🥹🥹🥹 vc fez muita falta viu https://t.co/UDkhtIlGJW — Naiara Gonçalves (@itismenaiara) February 24, 2023

Após 15 anos de hiato, o grupo retorna em 2023 com a turnê mundial Soy Rebelde, que passará pelo Brasil em novembro: nos dias 16, 17 e 18 em São Paulo, no Allianz Parque, e dia 19 no Estádio Nilton Santos - Engenhão, no Rio de Janeiro.

Os ingressos para todas as apresentações estão esgotados. O recorde de vendas, em menos de 10 minutos, foi motivo de repercussão nas redes sociais, protesto por novas datas e até de investigação para apurar possíveis irregularidades da Eventim, empresa que administra as vendas.