Regina Volpato encerra contrato com TV Gazeta após 5 anos no comando de atração vespertina

A apresentadora Regina Volpato irá deixar o comando do programa vespertino Mulheres, da TV Gazeta. A informação é do colunista Flávio Ricco e foi confirmada pelo Estadão. O motivo para a sua saída foi a redução de salário imposto pela emissora em 20%. Regina não aceitou as condições e pediu o desligamento da empresa.

A rescisão do contrato está acertada desde o começo de junho. Apesar de não ter decidido os próximos passos, a escolha da apresentadora é definitiva. A movimentação não atinge apenas a jornalista, mas outros nomes de peso da emissora, como Regiane Tápias, Carol Minhoto e Michelle Giannella.

Regina Volpato pede demissão da TV Gazeta após se recusar em aceitar redução de salário Foto: Daniela Ramiro - DIV

Regina está no ar desde 2018, quando a antiga apresentadora da atração, Cátia Fonseca, saiu para comandar um novo programa na Band. A desenvoltura da jornalista em sustentar o programa ao vivo fez com que ela se destacasse.

Nas redes sociais, Regina também fica em evidência com quadros como o Eu Acho RV, que ajuda seguidores com seus dilemas pessoais. Em entrevista recente à revista Quem, Regina avaliou a atual fase. “O respaldo que tenho das redes sociais dá um tempero legal ao meu trabalho na televisão. Eu me sinto muito realizada como mulher, como jornalista, como mãe e profissional do entretenimento”, enfatizou.