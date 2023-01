Renata Fan usa rede social para incentivar a autoaceitação: ‘Estou numa jornada sem pressa’

Renata Fan fez um raro registro de biquíni em seu Instagram no último domingo, 29, e chamou a atenção com um relato sobre a relação com o próprio corpo. A jornalista tem 45 anos e está curtindo as férias nas Ilhas Maldivas, na Ásia.

“Demorei para cuidar do corpo. E tenho uma longa batalha ainda, mesmo com 45 anos. Estou numa jornada sem pressa, apesar dos atrasos acumulados. E postar fotos mais reveladoras não é confortável. Porque chama mais atenção do que as fotos significativas”, iniciou Renata na legenda.

Aos 45 anos, Renata Fan diz cuidar de seu corpo sem se deixar levar pela pressão estética Foto: Instagram/@renatafan

Apesar do desconforto citado, a jornalista destacou reconhecer a importância da autoaceitação e, ainda, incentivou a prática aos seguidores. “Com lupa ou não, com defensores ou críticos, com aprovação ou desaprovação, sejam livres para se gostarem, se aceitarem e entenderem que o importante é não desistir de se cuidar física e mentalmente”, pontuou.

Por fim, em tom de brincadeira, Renata fez uma ressalva aos cuidados: “Nas férias, um pouquinho menos, vai”.