Rezende mostra luxo em voo a partir de R$ 90 mil: ‘pequena bagatela’

O youtuber Rezende, 26, compartilhou em seus stories no Instagram nesta segunda-feira, 31, o voo que fez de primeira classe com destino à Austrália. O influenciador mostrou fotos e vídeos do interior do avião e dividiu com os seguidores o momento em que iria tomar um banho “a 40 mil pés”. A viagem, que dura mais de 24 horas, incluiu espaços e refeições luxuosas.

“Estou aqui na cabine exclusive. Só tem duas pessoas. Está vazio. Consegui por uma pequena bagatela... Imagina a pequena bagatela... Estamos viajando já faz mais de 24 horas. Essa primeira classe é muito diferenciada. Deu até para tomar banho”, comentou. A passagem de ida e volta neste estilo de viagem custa a partir de R$ 90 mil.

Durante a sua estadia no avião, Rezende tirou fotos do banheiro, do frigobar, do pratos que recebeu e até das comissárias de bordo a fim de mostrar a estrutura da primeira classe. “Como vocês podem ver, eu aproveito bem a primeira classe”, brincou.

Rezende compartilha fotos em viagem de primeira classe Foto: Reprodução/Instagram/@rezende

Depois que fez a primeira conexão em Dubai, Rezende respondeu alguns seguidores e comentou que já estava começando a sentir o fuso horário. “Eu estou sentindo que está de dia e são 2 da manhã”, relatou.

Youtuber mais rico do Brasil

Em 2022, Rezende foi considerado o youtuber mais rico do Brasil, com uma renda anual de aproximadamente US$267 mil (cerca de R$ 1,2 milhão pela cotação atual). O seu canal na internet já conta com mais de 30 milhões de seguidores e ele produz conteúdos voltados para o público infantil.