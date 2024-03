“Lembro do dia que te vi pela primeira vez, você estava fazendo o teu famoso carreteiro para mais de 200 pessoas, no lançamento do site da tua filha. Nesse dia, você que me conquistou”, escreveu o genro, que disse ter sido uma alegria conhecê-la.

Na legenda de um vídeo em que toca triângulo enquanto acompanha Maria Tereza ao violão e voz, Rodrigo afirmou que sempre se impressionou com a versatilidade da sogra. “Era marceneira, carpinteira, pintora, cozinheira, cantora e, inacreditavelmente, tocava qualquer instrumento. Mas um dos teus maiores feitos foi ter construído uma família incrível”, publicou.