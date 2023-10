Sabrina Sato e o ex Duda Nagle levam a filha juntos para a escola

Separados desde março, Sabrina Sato e Duda Nagle ainda levam a filha, Zoe, ao colégio pela manhã juntos.

Duda Nagle e Sabrina Sato Foto: Reprodução/Instagram/@dudanagle/@sabrinasato

Em entrevista para a revista Quem, a apresentadora comentou sobre a parceria com o ex, e como tenta organizar o seu dia de forma a ter tempo com Zoe.

“Tento sempre organizar a agenda para começar o dia com ela. Tomamos café da manhã juntas e vamos pra escola. Quando conseguimos, Duda e eu vamos juntos também”, disse.

Sabrina disse ainda que Zoe já entende que é filha de pessoas conhecidas e que isso significa, às vezes, ser abordado na rua com pedidos de fotos. No entanto, a apresentadora afirma que procura sempre respeitar a vontade da filha nesses momentos.

“Nós temos muito cuidado para que ela cresça livre e responsável pelas suas escolhas, mas agora que ela seja criança. A Zoe já entende que tem pais muito conhecidos, que as pessoas pedem fotos na rua… Mas sempre respeitamos muito a vontade dela, que ela se sinta à vontade. Uma educação respeitosa em todas as fases da infância”, disse.