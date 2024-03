Saiba o que diz o testamento do ator Matthew Perry, de ‘Friends’

De acordo com a revista People, a maioria dos bens do artista será depositada em um fundo fiduciário com referência a Hollywood. No texto, Perry expressa seu desejo de deixar seus itens no “Alvy Singer Living Trust”, que leva o nome do personagem de Woody Allen em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de 1997.

No testamento, que foi escrito em 2009, o ator determinou que John Perry, seu pai, e Suzane Morrison, sua mãe, seriam os beneficiários do fundo fiduciário - o acordo legal que determina a transferência de patrimônio a herdeiros.