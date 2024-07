A carioca se destaca como a única participante da América Latina, e enfrentará concorrentes de diferentes versões internacionais do programa, como Filipinas, Estados Unidos, Itália e México. O spin-off tem data de lançamento marcada para 16 de agosto no Paramount+.

“Eu sou conhecida por ser audaciosa, estúpida e maravilhosa. Vou me divertir muito porque isso (RuPaul’s Drag Race Global All Stars 1) é muito importante”, afirmou Miranda ao fazer sua entrada no programa. Ela desfilou um look verde, azul e amarelo, adornado com pipas e tiras coloridas, uma clara representação de sua origem.