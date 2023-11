Sandra Annenberg publica foto no hospital após pisar em lagarta: ‘Dor insuportável’; veja vídeo

A jornalista Sandra Annenberg publicou uma foto em que aparece no hospital logo após ter pisado em uma lagarta nesta sexta-feira, 17. Ela havia compartilhado um vídeo do animal no Instagram, em que contava sobre o ocorrido uma hora antes da postagem.

“Alguém sabe que ‘bicho’ é esse?”, questionou a jornalista. “Pisei nele e o meu pé está pegando fogo. Uma dor insuportável. Socorro”, continuou na legenda.

O Estadão entrou em contato com a Rede Globo para questionar se a internação realmente teve relação com a lagarta, além de perguntar sobre o estado de saúde de Sandra, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

Sandra Annenberg publica foto no hospital após ter compartilhado que pisou em lagarta. Foto: @sandra.annenberg.real via Instagram

Nos comentários da publicação, biólogos escreveram que o animal pode ser uma lagarta da mariposa flanela. “Os ‘pelos’ (cerdas) têm uma toxina que, além de irritar a pele, pode desencadear uma série de reações super dolorosas”, informou Fabiano Soares.

“Ela possui cerdas urticantes que podem causar irritação, febre, dor localizada, inchaço e até inflamação nas glândulas linfáticas (íngua)”, disse Helter Pereira, que pontuou que, apesar dos sintomas dolorosos, a lagarta apresenta risco apenas a pessoas alérgicas.