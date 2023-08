Serena Williams revela sexo do seu segundo bebê com show de drones em chá revelação; veja vídeo

Serena Williams revelou o gênero do seu segundo bebê com Alexis Ohanian. O casal compartilhou um vídeo do chá revelação nesta segunda-feira, 31.

No Youtube, a tenista mostrou o show de drones que iluminaram o céu e indicaram que os dois terão uma menina. Serena e Alexis já são pais de Olympia, de cinco anos.

No início do vídeo, a atleta revelou que estava torcendo por uma menina. Usando uma saia rosa, ela disse: “Estou um pouco nervosa, porque não tenho nenhum plano de contingência se for um menino”.

Ohanian ainda fez uma trolagem com Serena e a primogênita. Ele tentou fazer as duas acreditarem que o gênero do segundo bebê seria revelado quando o bolo da festa fosse cortado.

Ao notar que tudo não passava de uma brincadeira, ela apenas passou a cobertura no rosto do marido. O casal ainda não revelou o nome da segunda filha.