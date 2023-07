Shakira compartilha vídeo em que rato tenta subir em sua cabeça durante gravação de clipe; veja

Nesta quarta-feira, 26, Shakira compartilhou em suas redes sociais um vídeo com uma situação incomum que vivenciou durante as gravações para o clipe da música Copa Vacía, que fez em parceria com o cantor Manuel Turizo. A cantora estava deitada olhando para a câmera e vestida de sereia quando um rato tentou subir em sua cabeça. “Coisas que acontecem até com as sereias”, brincou a artista.

O animal fazia parte do cenário e da produção do clipe. No entanto, a ideia não era que ele tentasse invadir o espaço de Shakira. Nos comentários, os fãs brasileiros da estrela reagiram e ironizaram ao fazer referência ao ex-marido da cantora, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

“O Pique invadindo a gravação do clipe”, comentou um seguidor. “O que o Pique tá fazendo ai?”, questionou outro fã. “Quando vc encontra seu ex”, pontuou mais um.

Alguns até fizeram referência à produções audiovisuais brasileiras e uma seguidora escreveu: “Mulher, tu foi gravar isso no lixão de Dona Lucinda?”, lembrando da novela Avenida Brasil, em que a personagem Lucinda era dona de um lixão.