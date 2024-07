Sharon Stone defende Kevin Spacey e diz que ator deveria poder voltar a trabalhar

Sharon Stone defendeu o retorno ao trabalho do ator Kevin Spacey em uma entrevista concedida ao The Hollywood Reporter, na última edição da revista. “Ele deveria ter permissão para voltar”, disse a atriz.

Sharon Stone defendeu o retorno de Kevin Spacey ao trabalho. Foto: Reprodução/Instagram/@sharonstone

Kevin foi acusado de inúmeros abusos sexuais, o que o levou a ser demitido da produção House of Cards, da Netflix, no auge do sucesso da série na plataforma. O vencedor do Oscar por Beleza Americana e Os Suspeitos foi inocentado de nove acusações no ano passado, o que levou a um movimento de outros artistas apoiando o retorno do ator ao trabalho. "Eu mal posso esperar para ver Kevin de volta. Ele é um gênio. Ele também é elegante e divertido, generoso e sabe mais sobre nosso ofício do que vários jamais saberão. É terrível como estão o culpando por não serem capazes de chegar a uma conciliação consigo mesmos, por não conseguirem seguir com suas agendas secretas", disse Stone à época.

Na nova entrevista, a atriz comenta o fato de ter sido alvo de comentários negativos por conta de seu posicionamento favorável ao ator. “As pessoas estão bravas comigo por isso. Eu disse que depois de estar em terapia por sete anos, sem poder trabalhar, perdendo sua casa, perdendo tudo, ele deveria ter permissão para voltar”, comentou à publicação. “Ele entrou em contato com todos que ofendeu e disse que sentia muito. Kevin agarrou as pessoas pelos genitais. Muitas pessoas. Mas ninguém [disse publicamente] que as estuprou ou as forçou a um encontro sexual”, continuou.

Sharon também comentou que a cobrança maior a Spacey se deu porque ele teria assediado outro homem. “Mas há tanto ódio por ele porque no caso dele foi homem contra homem”, explicou. Em uma entrevista concedida no ano passado ao NewsNation, o ator tinha comentado sobre o fato de ter sentido o peso maior sobre as acusações que sofreu em comparação com outras. Segundo ele, o movimento #MeToo “exagerou muito na direção da injustiça” e alertou para o risco de “o pêndulo da justiça oscilar demais para o lado oposto”.

Ainda na entrevista, Sharon Stone comentou que já foi cancelada muitas vezes, o que daria certa empatia com o caso de Spacey. “Fui cancelada a torto e a direito. Mas agora estou de volta à moda. Todas as coisas que eu disse e fiz nos anos 1990 que eram tão ultrajantes agora estão na moda”, disse.