Sidney Magal revela ser bissexual e já ter sentido atração por homem: ‘Me dou o direito’; assista

O cantor Sidney Magal revelou que é bissexual durante a sua primeira participação no Roda Viva, programa da TV Cultura, nesta segunda-feira, 15. Na ocasião, o artista respondeu a um questionamento de Rodrigo Ortega, editor de Cultura do Estadão, após ter afirmado que “todos os seres humanos são bissexuais”.

Eu me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual.” Sidney Magal

Sidney Magal revela ser bissexual. Foto: Reprodução de vídeo/TV Cultura

“É o fato de você entender que você é um ser humano, que você tem desejos, que você se emociona com pessoas e que você tem o direito – se você tiver uma vida que não vai ofender a ninguém – de se direcionar a esse prazer que você quer ter. E esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo ou não”, declarou o cantor.

Na sequência, o artista descreveu já ter sentido atração por outro homem antes de ficar conhecido como “Sidney Magal”. Segundo ele, o homem era um amigo do cantor, argentino e bailarino da TV Globo.

“Ele era uma pessoa tão cativante, tão emocionante, que eu comecei a duvidar da minha sexualidade”, relatou. “Conversamos muito sobre isso e ele me falou: ‘Se você tiver livre e à vontade, conte comigo’. [...] E aí depois acabou, passou e nunca mais aconteceu”, completou ele, que ainda frisou a importância de se ter respeito pelo outro.

Magal, que foi internado após sofrer um AVC em 2023, também comentou que sente o desejo de parar de cantar. O artista pretende fazer apenas dois shows por mês este ano. “Naquela semana que eu tive o AVC, eu tinha nove shows praticamente em uma semana e meia”, contou.