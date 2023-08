O ator Sidney Sampaio, que foi hospitalizado no início do mês após quebrar a janela e cair de um quarto de hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, contou ao jornal O Globo que a sua recuperação está sendo ótima e que já tem projetos o aguardando.

“Estou muito bem. A recuperação está ótima. Estou sendo acompanhado e orientado pelos meus médicos. Só tenho a agradecer”, afirmou. Segundo ele, o foco agora é investir na sua carreira e terminar a faculdade de Medicina.

“Assim que minha recuperação estiver completa, já tenho projetos que estão me aguardando. Quero focar na minha carreira e terminar minha faculdade de Medicina”, disse.

Sidney Sampaio começou a carreira em 1998 em 'Sandy & Junior Especial', na Globo. Passou por 'Malhação' e outros produtos da emissora. Estreou na Record em 2015 em 'Os Dez Mandamentos'. Foto: Munir Chatack / Record TV / Divulgação

O artista destacou ainda a companhia do filho Leonardo, 12, neste período. “Ele está sendo muito importante na minha recuperação”, disse. O ator contou também que se inteirou sobre a repercussão do acidente e pontuou que ficou feliz por ver “tantas pessoas” torcendo por sua melhora.

“Vi e estou feliz em ver tantas pessoas torcendo pela minha recuperação. Estou grato por esse carinho”, enfatizou.

O que aconteceu com Sidney Sampaio

No dia 4 de agosto, o ator foi hospitalizado após cair da janela de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele foi internado no Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon. Naquele dia, o artista se hospedou em um quarto no quinto andar por volta das 4h da manhã.

Cerca de 7h, o ator quebrou a janela do banheiro e caiu para o primeiro andar. Ele então invadiu outro quarto, saiu pela janela e caiu na calçada ao tentar passar para o quarto ao lado. Apesar da queda, o ator não sofreu ferimentos graves e recebeu alta no dia seguinte. Sidney precisou ficar 15 dias imobilizado.

Causa

A empresária do ator, Claudia Melo, afirmou na ocasião que ele “sofreu de efeitos colaterais devido a uma medicação para insônia”. A ex-mulher de Sidney, a psicóloga Juliana Gama, também chegou a fazer um pronunciamento em suas redes sociais a respeito do acidente com o ex-marido. Segunda ela, o ator “tomou medicação para dormir sem orientação médica”.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, no dia 13 de agosto, ele negou que tenha depressão no momento, apesar de já ter tratado a doença há alguns anos, e atribui o episódio a uma automedicação de remédios para dormir que tomou sem prescrição médica.