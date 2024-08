Silvio Santos: Tiago Abravanel relata último momento da família com avô: ‘Simples, como ele queria’

Questionado pela repórter Sônia Bridi se a família se reuniu na ocasião, respondeu :“Sim. Sem ostentação, sem alarde, todo mundo junto, se cuidando, se abraçando e lembrando do que ele foi para cada um”.

“Foi como ele [Silvio Santos] queria. Simples, com as filhas, a esposa, os netos, os bisnetos. Os amigos mais próximos, os colegas de trabalho. O José, que trabalha na casa dele. A Raimunda, camareira. Mas foi muito especial, porque foi como ele queria: simples, delicado, íntimo. Para que a gente se despeça do Senor [Abravanel, nome de batismo do comunicador]”, concluiu Tiago Abravanel.