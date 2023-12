Susana Werner faz vídeo sobre traição e intriga internautas: ‘É ele quem perde tudo’; assista

A atriz Susana Werner, mulher do ex-goleiro Júlio Cesar, fez uma publicação no Instagram que intrigou seguidores. Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira, 29, ela fez uma reflexão sobre traição e disse que mulheres precisam ser fortes quando passam por isso. Assista acima.

“O cara te enganou, te traiu, traiu a família, traiu os filhos, deu mal exemplo à filha? Quem foi traído? Não foi você, foi ele mesmo. O cara traiu a si próprio, ele traiu a própria família, traiu as próprias finanças, ele traiu a Deus, é ele quem perde tudo, não é você”, disse ela.

“Mulheres, sejam fortes, foquem em vocês, encontrem coisas que ocupem a mente de vocês. Trabalhem, prosperem, sejam boas pessoas. Não é preciso pagar com a mesma moeda. Vai doer, mas vai passar, porque Deus livra e você segue. Siga, mas foque em você”, completou.

Nos comentários da publicação, fãs da empresária questionaram o motivo da reflexão. “Mas isso é para quem? Alguém em específico?”, escreveu uma pessoa. “Eita que isso está com cara de indireta”, comentou outro usuário.

Susana e Júlio Cesar: casal terminou e reatou após dois dias em maio de 2023. Foto: Instagram / @susanawerner

Em maio deste ano, Susana e Júlio Cesar haviam anunciado o fim do casamento após 21 anos juntos. Na ocasião, a atriz alegou que a decisão se deu por conta de “tempos complicados” que estavam passando e para seguirem seus sonhos separadamente.

Continua após a publicidade

Apenas dois dias depois, no entanto, ela comunicou que os dois tinham reatado. “Obrigada pela força. Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada pelo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família”, disse ela, na época.

A publicação que comunicava a volta do casal não está mais disponível no perfil da artista, mas ainda há diversos posts ao lado do ex-atleta na conta dela. A mais recente foi feita no dia 27 de outubro, quando jantaram com amigos e compartilharam nas redes. Os dois são pais de, Giulia, de 17 anos, e Cauet, de 20.

O Estadão tenta contato com Susana e Júlio Cesar para saber se o casal permanece junto, mas sem sucesso até o momento. O espaço segue aberto.