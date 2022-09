Taylor Swift divulga nome da sétima faixa do novo álbum ‘Midnights’

Taylor Swift fez mais uma atualização de Midnights na madrugada desta segunda-feira, 25. Desta vez, a cantora divulgou o nome da sétima faixa do álbum, que será lançado no próximo dia 21 de outubro.

Depois de anunciar Mastermind (faixa 13) e Vigilant Shit (faixa 8), Taylor sorteou em seu TikTok a sétima música, revelando Question…?

A cantora Taylor Swift Foto: EFE/EPA/DJ Johnson

Com o auxílio de um globo sorteador, comumente utilizado em bingos, a cantora está realizando sorteios com o número das faixas. Vale ressaltar que Taylor é conhecida por deixar pistas em seus trabalhos.

“Bem-vindos a uma nova série que estou chamando de Midnight’s Mayhem With Me (Caos da meia-noite comigo, em tradução livre). Nesta gaiola, estão 13 bolas de pingue-pongue, cada uma representando uma faixa do álbum do Midnights”, explicou no primeiro vídeo da série em seu TikTok.