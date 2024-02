‘Te amo para sempre’, diz viúvo de Paulinha Abelha dois anos após a morte da cantora

Clevinho Santana, viúvo de Paulinha Abelha, usou seu Instagram para postar homenagens a cantora. Nesta sexta-feira, 23, a morte da vocalista do Calcinha Preta completa dois anos.

Além de compartilhar homenagens feitas por fãs e amigos, o influenciador publicou um vídeo da cantora. “Dois anos de saudade! Dizer-lhe adeus foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. E aprender com você ainda custa. Te amo, minha Abelha”, escreveu.

No vídeo, Paulinha aconselha as pessoas a seguirem seus sonhos e nunca desistirem. Em seguida, várias fotos dos dois em preto e branco, com uma música na voz da cantora, encerram a homenagem.

Clevinho Santana e Paulinha Abelha Foto: Reprodução | Instagram @paulinhaabelha

PUBLICIDADE Em agosto do ano passado, Clevinho também desabafou sobre a morte da mulher. “Ainda permanece vivo o nosso amor, os momentos felizes juntos, os sorrisos que sorrimos juntos. Tudo isso ficará para sempre comigo. Nesse dia, desejo apenas agradecer a Deus pela sorte de ter te encontrado um dia e ter escrito ao seu lado a nossa história”, escreveu. A vocalista da banda Calcinha Preta morreu em fevereiro de 2022. Ela foi hospitalizada em Aracaju para tratar problemas renais. A cantora permaneceu internada por 12 dias antes de piorar de maneira significativa e não resistir.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais