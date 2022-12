Terry Hall, da banda The Specials, morre aos 63 anos após ‘breve doença’

Terry Hall, vocalista de The Specials, morreu aos 63 anos. A banda emitiu um comunicado nesta terça-feira, 20, e disse que uma “breve doença” causou a morte do artista.

“Terry era um marido e pai maravilhoso e uma das almas mais gentis, engraçadas e genuínas. A sua música e as suas atuações encapsulavam a própria essência da vida… a alegria, a dor, o humor, a luta pela justiça, mas principalmente o amor”, escreveram nas redes sociais.

Leia também ‘Filho da Mãe’: documentário sobre Paulo Gustavo já está no top 5 da Amazon

O cantor entrou em The Specials em 1977 e trabalhou como vocalista principal até 1981, segundo a Rolling Stone norte-americana. Após retornar em 2008, ele ficou com o grupo até morrer.

A Message To You e Gangster, do disco homônimo a banda, lançado em 1979, são algumas das faixas mais conhecidas de The Specials.

O último trabalho original da banda foi Encore, de 2019 - definido como “lendário” pelo jornalista especializado em música Will Hermes, da Rolling Stone.

The Specials também lançou, em 2021, uma coletânea de covers inspirados no movimento antirracista Black Lives Matter, o Protest Songs 1924-2012.

Leia o comunicado completo:

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento, após uma breve doença, de Terry, nosso lindo amigo, irmão e um dos mais brilhantes cantores, compositores e letristas que este país já produziu.

Terry era um marido e pai maravilhoso e uma das almas mais gentis, engraçadas e genuínas. A sua música e as suas atuações encapsulavam a própria essência da vida… a alegria, a dor, o humor, a luta pela justiça, mas principalmente o amor.

Ele fará muita falta para todos que o conheceram e amaram e deixa para trás o dom de sua música notável e profunda humanidade.

Terry costumava deixar o palco no final dos shows de afirmação da vida do The Specials com três palavras... ‘Love Love Love’ (amor, em inglês).

Pedimos que todos respeitem a privacidade da família neste momento tão triste.”