Durante entrevista ao podcast PodSempre, Thaynara OG falou sobre a experiência de ter feito uma cirurgia de lipoaspiração, realizada em 2020, que quase a levou à morte. A influenciadora disse que sempre se incomodou com o formato da sua barriga e também achava o procedimento muito invasivo.

No entanto, mesmo praticando atividades físicas e com apoio de nutricionistas, buscou a cirurgia depois de ver que uma outra famosa havia feito.

Na época, ela contou que procurou a clínica e eles ofereceram permuta, mas deixou claro que queria pagar pelos serviços e procurou um hospital com boa infraestrutura. Porém, depois do procedimento, ao voltar pro quarto, não estava se sentimento bem.

Thaynara OG relembra experiência de quase morte após lipoaspiração: ‘Me arrependo’ Foto: Gabriela Bilo / Estadão

“E ainda sim, com todo esse preparo, tive uma intercorrência, fiquei uma semana na UTI, porque o médico perfurou algum dos vasos sanguíneos. E quando eu subi para o quarto, o meu dreno estava jorrando sangue e, nas primeiras horas após a cirurgia, o médico não passou para conversar comigo, pois certamente estava em outra cirurgia. Quando ele foi me ver, eu já estava muito pálida, desfalecida. De toda forma, disse que estava feliz por eu estar bem e que me daria alta no dia seguinte”, contou.

Em sequência, a famosa disse que sua mãe pediu ajuda para outra equipe médica e recebeu transfusão de duas bolsas de sangue - que segundo ela, foi o que a salvou. O pós-cirúrgico durou quase oito meses pois ela ainda tinha muita dor.

“Eu acho que as pessoas precisam ter cuidado para identificar se estão fazendo aquilo, porque toda hora aparece esse tema no feed, ou realmente é algo que incomoda, que terá todos os cuidados, falar com um médico sério”, disse.

Thaynara OG disse que hoje defende que as mulheres precisam ter atenção nos procedimentos estéticos.

“Eu reforço que é preciso ter todo esse processo para decidir fazer algo que é muito invasivo. Hoje, me arrependo de ter me colocado nessa situação”, desabafou.

