Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, e a mulher anunciam que serão pais pela 1ª vez; veja

Thibaut Courtois, o goleiro do Real Madrid, anunciou que aguarda pelo primeiro filho (ou filha) com a mulher, Mishel Gerzig Courtois. O casal fez a revelação pelo Instagram no domingo, 14.

Na imagem, tirada no pôr-do-sol, o goleiro aparece beijando a barriga da influenciadora, que já está saliente. “Nosso amor está crescendo. Mal podemos esperar para te conhecer”, escreveram eles na legenda do post.

Thibaut Courtois anuncia que espera pelo 1º filho com mulher Foto: Reprodução/Instagram/@mishelgerzig

No começo de 2023, Courtois e Mishel deram uma festa de casamento e compartilharam as fotos nas redes sociais. Relembre: