Ticiane Pinheiro decide controlar o uso da internet da filha após susto: ‘Vendo coisas pesadas’

Ticiane Pinheiro revelou que passou a controlar o uso da internet de Rafaella Justus, sua filha com o empresário Roberto Justus. A menina de 13 anos estava sendo impactada por conteúdos negativos, segundo a apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV.

Em entrevista à revista Quem, nesta sexta-feira, 14, Ticiane deixou um alerta para os pais. “Comecei a ver conteúdos que eu não gostava e que não estavam nem agradando a ela. Fico muito ligada nessas coisas. Apareciam pessoas que ela não seguia ensinando algumas coisas que não gostava. Eram os conteúdos tipo assim, ensinando como a pessoa se suicidar”, destacou.

Após analisar os posts que apareciam para a filha e tomar um susto, a jornalista disse que decidiu junto com Rafaella excluir o aplicativo de vídeo do celular.

“A gente tirou. Aí abri a conta dela no Instagram, porque sabia que ela só receberia no feed coisas de quem ela segue. E a conta dela no outro aplicativo fica logada no meu celular. Quando ela quer, ela faz (o conteúdo) no meu celular, porque daí ela não fica olhando o feed”, explicou.

“E não é que ela não pode usar, ela pode, mas ela usa junto comigo. Aprendi a ser essa mãe leoa mesmo, sabe? E sou uma pessoa que, por mais que esteja trabalhando demais, vou me desdobrar pra estar com elas”, continuou Ticiane, que também é mãe de Manu, fruto do casamento com o jornalista com César Tralli.

À publicação, Rafaella admitiu que o acordo foi o certo a se fazer e que foi ela mesma quem mostrou os conteúdos negativos que apareciam em seu perfil. “Não seria eu sem a relação que tenho com meus pais. Confio neles para dividir qualquer coisa. E estava vendo coisas que realmente eram pesadas e obscenas e era mais nova. Isso me prejudicava e não conseguia bloquear”, confessou.

“Contei para minha mãe e conversamos sobre. Queria muito abrir a minha conta no Instagram e conversamos sobre apagar a outra conta. E uso quando quero no celular dela”, disse Rafaella.

