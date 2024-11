Top 5 do Miss Universo 2024 contempla continentes; veja quem são

O Miss Universo 2024 divulgou o seu Top 5 no início da madrugada deste domingo, 17, em cerimônia realizada na Cidade do México. Ileana Márquez, da Venezuela, Suchata Chuangsri, da Tailândia, Victoria Kjaer, da Dinamarca, Maria Fernanda Beltrán, do México, e Chidimma Adetshina, da Nigéria.

Top 5 de candidatas ao Miss Universo 2024 Foto: @missuniverse via Instagram

Nesta edição, portanto, nenhum continente conta com mais de uma candidata nesta reta final. África, América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia contam com uma representante cada. A vencedora do Miss Universo 2024 será anunciada ainda na noite deste sábado, 16.

Top 5 do Miss Universo 2024

Nigéria - Chidimma Adetshina

México - Maria Fernanda Beltrán

Dinamarca - Victoria Kjaer

Tailândia - Suchata Chuangsri

Venezuela - Ileana Márquez