‘Um pesadelo’: Bárbara Paz lembra detalhes de acidente de carro aos 17 anos

Bárbara Paz relembrou do acidente de carro que sofreu aos 17 anos, em 1992. Ela relatou a experiência e como lidou com o trauma em entrevista ao programa Angélica: 50 & tantos.

Na época, a atriz sofreu traumatismo craniano e precisou fazer 434 pontos. “Fazia cinco, seis meses que minha mãe tinha morrido. Fomos pra uma outra cidade, pra ver esse livro da Madonna (“Sex”), bebendo. Em dezembro de 1992 e, de repente, eu me vejo ensanguentada no meio de um carro. Três amigas, todas de branco, sangue escorrendo. Eu falei ‘eu tô sonhando, isso aqui é um pesadelo”, lembrou.

Bárbara Paz no novo programa da Angélica Foto: Reprodução/ Globoplay

Então, Bárbara comentou que esperava que as cicatrizes fossem sair e explicou como lidou com as marcas. “Eu descobri que quando eu sorria não aparecia. Eu vivia sorrindo. Usei (fita) micropore pra esconder a cicatriz durante dois anos ou mais. Maquiava por cima. Aí descobri que o cabelo era meu escudo e que tinha truques pra você sobreviver”, afirmou.

“Maquiagem me ajudou muito. É meu ansiolítico, é minha morfina... Na internet, falam que eu já fiz trocentas cirurgias. Você acha que se eu pudesse fazer eu não faria? Eu não posso, porque isso aqui é pele morta, caiu, grudou”, explicou.