Vera Fischer desmente suposta briga entre ela e Kéfera; leia

João Vicente de Castro afirmou que briga entre Vera Fischer e Kéfera teria resultado em "bolsada"; ambas desmentiram o ocorrido Foto: @verafischeroficial e @kefera via Instagram

Vera Fischer desmentiu as alegações de suposto embate entre ela e Kéfera Buchmann, após a exposição do caso por João Vicente de Castro durante o programa De Frente com Blogueirinha. A atriz comentou em uma postagem sobre o assunto nas redes sociais, na noite de terça-feira, 15.

“Eu e Kéfera sempre nos demos bem”, disse Vera, no comentário. Kéfera repostou a frase de Vera, e escreveu: “A verdade sempre aparece”. A briga supostamente ocorreu em uma festa da novela Espelho da Vida, exibida na Globo em 2018, em que ambas atuaram. João Vicente alegou que Vera teria batido em Kéfera com sua bolsa.

Vera Fischer desmente briga com Kéfera Foto: @verafischeroficial via Instagram

Kéfera se posicionou, também em suas redes sociais, ao dizer que: “Não teve nada de ‘treta’. Eu adoro a Vera, sei que ela me adora também”.

Kéfera explica o caso

Sobre o episódio em específico, Kéfera afirma que não brigou com a atriz: "A história não foi exatamente como ele contou".

“O que de fato existe é um grupo no WhatsApp com o nome ‘eu tinha uma bolsa’, que foi uma frase que a Vera falou nesse dia. Ela estava procurando a bolsa dela no restaurante, estava procurando a bolsa, e disse alguma coisa assim, e todo mundo riu. E foi isso”, disse.

“Eu nunca imaginei que ia ter que explicar que não tenho briga com a Vera Fischer nos stories. Estou achando cômico”, completou”.