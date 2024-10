Vera Viel homenageia Rodrigo Faro em aniversário: ‘Seu maior presente é minha cura’

Vera Viel publicou uma homenagem ao seu marido, Rodrigo Faro. O apresentador comemora seu aniversário de 51 anos de idade neste domingo, 20.

Rodrigo Faro e Vera Viel Foto: @rodrigofaro via Instagram

PUBLICIDADE “Ele é o homem que cuida de mim e da sua família da maneira que Deus deseja. Parabéns pelo seu aniversário, meu amor! Eu sei que hoje o seu melhor e maior presente é a minha cura e não posso deixar de agradecer por ter estado ao meu lado, sem largar a minha mão nem por um segundo nesse momento tão difícil”, escreveu. Atualmente, ela passa por tratamento após ter sido diagnosticada com um tumor na perna e precisado passar por uma cirurgia. “O teu amor e cuidado são e têm sido fundamentais para a minha cura. Te amo pra sempre!”, completou.

Rodrigo Faro respondeu com um comentário na postagem: “Vai ser assim pra sempre! Te amo, meu amor!” No sábado, 19, ele já havia comentado sobre o tema: “O melhor presente eu já ganhei, ver minha Vera Viel feliz, com saúde, fé e gratidão! Sem dúvida é o melhor aniversário da minha vida!”