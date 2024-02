Viih Tube mostra novos detalhes da festa de um ano de sua filha Lua

Viih Tube usou as redes sociais para mostrar mais alguns detalhes da festa de um ano de Lua, sua filha com o também ex-BBB Eliezer. E qualquer semelhança com a Farofa de Gkay é apenas uma mera coincidência. “Dia de visita técnica da festa de um ano da Lua, que será um fim de semana num resort com 100 quartos fechados para a gente”, contou.

Viih Tube e Eliezer estão se preparando para o aniversário de um ano de Lua Foto: Reprodução/ Instagram @viihtube

Em uma série de publicações nos Stories, Viih mostrou registros da visita técnica que ela, o marido e sua equipe fizeram no hotel nesta sexta-feira, 16. O local abrigará o evento que terá três dias de festa. Em uma das postagens, a influenciadora caminha ao lado de sua equipe ao som da música Socorro, Deus e brinca: “Eu ouvindo as ideias malucas da Diana Mota e pensando no custo disso tudo. Socorro, gente, ela vai viajando, alguém me salva”.

A festa vai acontecer durante três dias em um hotel. A influenciadora reservou três andares do empreendimento para os convidados. Foto: Reprodução/ Instagram @viihtube

A influenciadora também mostrou a construção de um salão que está sendo montado para a festa. "O salão está literalmente sendo feito. E faremos 3 salões! Para cada dia de festa, um tema e um traje", escreveu como legenda da publicação. Em outro vídeo publicado, ela conversa com sua equipe e comenta que vai reservar três andares do hotel para os convidados. "Agora vai ter mais quarto porque eu vou pegar com eles três andares. Ah, gente, é uma coisa que tem que gastar, não tem o que fazer", comentou a influenciadora.

Enquanto os pais estavam ocupados com o trabalho da festa de um ano, Lua se divertia em casa. Foto: Reprodução/Instagram/@viihtube

Na sequência de postagens, Viih publicou uma foto de Lua. “Enquanto isso, a pequena em casa, curtindo um som. E aparecendo aqui no meu Spotify que estava tocando Dança dos Bolofofos”.