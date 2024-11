Viih Tube mostra rostinho do recém-nascido Ravi; veja

Casal é pai de Lua, de um ano, e Ravi, que nasceu na terça-feira, 12 Foto: Léo Souza/Estadão

Na segunda-feira, 11, nasceu o segundo filho do casal Viih Tube e Eliezer, Ravi. Os dois também são pais da pequena Lua, de 1 ano. Nesta quarta-feira, 13, a influenciadora apresentou o bebê aos seguidores em um vídeo no Instagram.

A influenciadora já havia compartilhado algumas fotos do trabalho de parto e prometido mostrar o rostinho o bebê em breve, assim que a irmã Lua o conhecesse. Ela afirmou que irá compartilhar o vídeo do primeiro encontro dos filhos em breve.

PUBLICIDADE Viih Tube também relatou em suas redes sociais alguns problemas que teve durante o nascimento do bebê. “Passamos alguns sustos”, comentou ela. A influenciadora optou pelo parto normal. Entretanto, segundo ela, após 19 horas de trabalho de parto ativo, foi necessária uma cesárea de emergência. “Foram coisas perigosas e visíveis. Estava dando algo errado, e teve que ser correndo. Tanto que quase tivemos que ir para a UTI, tanto eu quanto o Ravi”.

Apesar dos imprevistos, Viih Tube expressou sua felicidade com a escolha do parto normal. “Eu amei ter vivido o parto normal. Fiquei muito triste que não deu no final, mas foi pela segurança dele e minha”.