Virgínia diz ter faturado R$ 22 milhões em live; veja cifras e patrimônio da influenciadora

A influenciadora Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, acumula valores milionários com seus conteúdos. No último dia 23, a empresária alegou que uma live, feita para promover sua marca de cosméticos WePink, a rendeu cerca de 22 milhões de reais. A transmissão teve 13 horas e 30 minutos de duração.

Aos 24 anos, Virginia Fonseca tem 43,5 milhões de seguidores no Instagram e enorme retorno financeiro com suas redes sociais. A influenciadora foi parte da lista Forbes Under 30 em 2022, sendo uma das figuras mais relevantes da internet brasileira.

Virgínia Fonseca Foto: Instagram/@virginia

Entenda a fortuna de Virginia

Fenômeno da internet, Virginia tem dezenas de milhões de seguidores em todas as suas redes sociais e, por isso, tem grande engajamento ao lançar novos produtos. Além disso, seu casamento com o cantor Zé Felipe, filho do artista Leonardo, é um dos principais assuntos de seus conteúdos – cativando quem se interessa pela rotina de famosos.

Lançada em setembro de 2021, a WePink se provou uma das maiores fontes de renda da influenciadora. De acordo com a revista Forbes, no primeiro mês da empresa de cosméticos, Virginia conseguiu cerca de R$ 10 milhões de faturamento. Ao lançar o perfume “VF”, faturou cerca de 17 milhões de reais em três meses.

Nas últimas lives feitas em 2023 pela marca, Virginia alegou ter acumulado R$ 59 milhões. O feito foi comemorado com tatuagens nos tornozelos da influenciadora, seu marido e funcionários.

Virginia Fonseca faz tatuagem para comemorar lucro em lives Foto: Reprodução/Instagram/@virginia

Mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, Virginia tem também a marca Maria’s Baby, de produtos infantis. A influenciadora, que já chegou a promover seus produtos no dia do parto, diz não ter férias.

“Eu não separo [vida e trabalho]”, contou ela à Forbes. “O Instagram é a minha vida, eu sinto a necessidade de postar 24 horas [por dia].”

Não é possível estimar o patrimônio total da empresária, mas Virginia já chegou a declarar que recebe mais de 500 mil reais por mês. Segundo ela, com a WePink, o faturamento de 2022 foi de R$ 168.599.334,48.