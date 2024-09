Vivi Noronha: quem é a influenciadora que foi pedida em casamento no palco do Rock in Rio?

O cantor MC Poze do Rodo aproveitou sua apresentação no Espaço Favela do Rock in Rio neste domingo, 15, para um momento especial. Ele pediu a namorada, Vivi Noronha, em casamento durante o show.

“Agora pode esperar aquela festa. Ela toda linda, de ‘vestidão’. Eu de terno e gravata, ‘posturão’”, brincou. Poze foi a última atração do Espaço Favela no domingo. Antes dele, Ster e MC Hariel também se apresentaram no palco.

MC Poze do Rodo pediu a namorada, Vivi Noronha, em casamento no palco do Rock in Rio. Foto: @reservadavivinoronha via Instagram

Vivi Noronha, de 20 anos, e o cantor, de 25, já são pais de três filhos: Júlia, Miguel e Laura. No ano passado, ele se tornou pai de mais duas meninas, Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira, e Manuela, filha da influenciadora Myllena Rocha. Em janeiro, Poze anunciou que seria pai pela sexta vez, sem dar maiores detalhes. A influenciadora e o artista chegaram a se separar em 2021, quando Vivi estava grávida da terceira filha do casal. Os dois, porém, reataram o relacionamento neste ano.

Vivi anunciou, no domingo, que teve seu perfil oficial do Instagram suspenso. Apenas na conta reserva, a influenciadora acumula quase 1 milhão de seguidores. Ela também é empresária e dona de uma marca de produtos capilares veganos.

Em março, a influenciadora comentou sobre os desafios que enfrentou durante suas gestações e afirmou ter enfrentado uma depressão pós-parto depois do nascimento do segundo filho. “É um assunto muito importante, mas que não tem tanta visibilidade. É preciso falar sobre e criar uma rede de apoio”, disse em entrevista ao Correio Braziliense.